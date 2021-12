DJ Nike übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartungen

Von Jeremy C. Owens

NEW YORK (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze in China und anhaltender Probleme in der Lieferkette den Umsatz und Gewinn gesteigert. Für die Aktie geht es im nachbörslichen US-Handel um 3,5 Prozent nach oben.

Nike vermeldete für die drei Monate per Ende November einen Nettogewinn von 1,34 Milliarden US-Dollar bzw. 0,83 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte der Gewinn bei 0,78 Dollar je Aktie gelegen. Der Umsatz stieg auf 11,36 Milliarden Dollar gegenüber 11,24 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 0,63 Dollar je Titel gerechnet bei einem Umsatz von 11,25 Milliarden Dollar.

Im Großraum China, zu dem neben der Volksrepublik auch Hongkong, Macau und Taiwan zählen fiel der Umsatz um 24 Prozent auf 1,84 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier laut Factset 2,04 Milliarden Dollar erwartet.

"Die starken Ergebnisse von Nike in diesem Quartal sind ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Strategie funktioniert, da wir uns in einem dynamischen Umfeld behaupten", so Chief Executive John Donahoe. "Wir befinden uns heute in einer viel stärkeren Wettbewerbsposition als noch vor 18 Monaten."

