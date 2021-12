Der Preisrutsch am Kryptomarkt zum Monatsstart hat offenbar einem anonymem Bitcoin-Wal in die Karten gespielt: Der BTC-Inhaber hat seine Bestände deutlich aufgestockt.? Krypto-Wal hat BTC-Preisrutsch offenbar genutzt ? Rund 3.000 Bitcoins gekauft? Bestände auf rund 6 Milliarden US-Dollar ausgebautAngaben von "The Independent" zufolge hat ein Bitcoin-Inhaber die Preisabschläge bei Bitcoin Anfang Dezember für eine große Nachkaufaktion genutzt.3.000 BTC gekauftWie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...