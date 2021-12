Der lukrativste Edelmetall-Trade

Anzeige / Werbung Platin steigt in nahezu jedem Jahr ab dem 21.12. an Trades, hinter denen fundamental starke Basiseffekte stehen, haben über Dekaden naturgemäß eine hohe Treffsicherheit, sowie eine überdurchschnittliche Auszahlungsquote (Gewinn pro Trade). Bei Platin haben wir ab dem 21.12. jedes Jahr einen solchen Trade. Ich handele dieses Setup schon seit über 15 Jahren, insgesamt mit mehreren Tranchen und Teilausstiegen. Hier wollen wir heute nur den einfachsten Effekt besprechen, der über 46 Jahre (ohne Teilausstiege) 76% Trefferquote und 2700$ durchschnittlichen Gewinn pro Trade aufweist. Begründet ist die Stärke zu dieser Zeit mit Käufen aus der Industrie, die alljährlich zu dieser Zeit stattfinden. Das Zeitfenster hierfür ist bis in den Februar geöffnet. Umgesetzt werden kann dieser Trade mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Platin Long

WKN: MA8E2P

Einstieg: Market

Ausstieg: zeitbasiert im Februar

Stop-Loss: 100 Dollar unter Einstieg im Platinpreis Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002876395

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )