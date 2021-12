Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen denkbar schwachen Start in die neue Handelswoche erwischt. Der DAX begann den Tag bereits mit deutlichen Verlusten und rutschte zeitweise sogar unter die Marke von 15.100 Punkten. Am Ende lag er bei 15.239 Zählern. Marktidee: Adidas Die Adidas-Aktie könnte heute aus mehreren Gründen im Fokus stehen. Konkurrent Nike hat gestern Abend nachbörslich starke Quartalszahlen vorgelegt. Und auch aus technischer Sicht deuten sich bei Adidas Erholungschancen an. Der Kurs befindet sich an einer wichtigen Unterstützung. Entscheidend ist jetzt aber zunächst, dass das Papier mindestens die gestrige Lücke auf der Oberseite schließen kann.