Basel (awp) - Dem Biopharmaunternehmen Basilea fliessen erneut 10 Millionen US-Dollar an Meilensteinen zu. Auslöser ist dieses Mal die Marktzulassung des Mittels Cresemba in China, wie Basilea am Dienstag mitteilte. Der Lizenzpartner Pfizer habe von der National Medical Products Administration (NMPA) in China die Zulassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...