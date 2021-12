DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze in China und anhaltender Probleme in der Lieferkette den Umsatz und Gewinn gesteigert. Nike vermeldete einen Nettogewinn von 1,34 Milliarden Dollar bzw. 0,83 Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren es 0,78 Dollar je Aktie gewesen. Der Umsatz stieg auf 11,36 (11,24) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 0,63 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 11,25 Milliarden Dollar gerechnet. Im Großraum China, zu dem neben der Volksrepublik auch Hongkong, Macau und Taiwan zählen fiel der Umsatz um 24 Prozent auf 1,84 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier 2,04 Milliarden Dollar erwartet. "Wir befinden uns heute in einer viel stärkeren Wettbewerbsposition als noch vor 18 Monaten", sagte Nike-Chef John Donahoe zu den Zahlen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -205,50 Mrd USD 2. Quartal: -190,28 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.601,25 +0,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.821,50 +1,3% Nikkei-225 28.517,59 +2,1% Hang-Seng-Index 22.934,89 +0,8% Kospi 2.975,03 +0,4% Shanghai-Composite 3.622,20 +0,8% S&P/ASX 200 7.355,00 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Stützend wirken die nicht so stark ausgefallenen Verluste am Vortag an der Wall Street, wo es zudem im Verlauf zu einer Erholung von den Tagestiefs gekommen war. Außerdem deuten die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes auf einen freundlichen Beginn am Nachmittag hin. Ausreißer nach oben ist Tokio. Für Rückenwind sorgt ein Nachtragshaushalt der Regierung, der die negativen Konjunkturfolgen der Pandemie abmildern soll. In Südkorea hilft laut Teilnehmern eine minimal erhöhte Wachstumsprognose der Regierung für 2022 der Stimmung. In Sydney stützte die Notenbank mit der Erwartung, dass die Virusvariante Omikron die Konjunkturerholung nicht aus der Spur bringen werde. Unter den Einzelwerten in Hongkong gewinnen Xinyi Glass 4,8 Prozent. Das Unternehmen hat starke Geschäftszahlen dank eines gut laufenden Solarenergiegeschäfts angekündigt. In Sydney lag der Subindex Gesundheit an der Spitze (+3,9%), weil sich der Kurs des Schwergewichts CSL um weiter 4,9 Prozent erholte. Er war in der Vorwoche nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung für eine Übernahme abgesackt. Vom 33-prozentigen Vortageseinbruch um 4 Prozent erholt zeigten sich Magellan Financial. Der Vermögensverwalter hatte den Verlust seines wichtigsten Kunden St James's Place gemeldet.

US-NACHBÖRSE

Nike und Micron Technology legten auf Nasdaq.com um 3,8 bzw 6,8 Prozent zu nach jeweils besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen. Bei Micron trieb außerdem ein stärker als gedacht ausgefallener Ausblick. Die Kurse der Chipkonkurrenten AMD und Intel lagen nachbörslich 1,5 bzw 0,2 Prozent höher, Nvidia stiegen um 1,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.932,22 -1,2% -433,22 +14,1% S&P-500 4.568,04 -1,1% -52,60 +21,6% Nasdaq-Comp. 14.980,94 -1,2% -188,74 +16,2% Nasdaq-100 15.627,64 -1,1% -173,82 +21,3% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 3,47 Mrd Gewinner 660 1.388 Verlierer 2.721 1.953 unverändert 124 154

Schwach - Die sich weiter ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus und in der Folge verhängte neuen Beschränkungen weckten Ängste um die globale Wirtschaftsentwicklung. Als zusätzlicher Belastungsfaktor für Aktien kam hinzu, dass das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden auf der Kippe steht. Mit den Unsicherheiten um die Omikron-Mutation zeigten sich die Aktien der Impfstoffherstellern mehrheitlich schwach. Für Moderna ging es nach anfänglich Aufschlägen um 6,2 Prozent nach unten. Eine dritte Dosis des Covid-19-Impfstoffs soll die Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante um das 37-fache erhöhen. Pfizer legten um 2,6 Prozent zu, während der Kurs des deutlich kleineren Impfstoffpartners Biontech 4,2 Prozent nachgab. Novavax verloren - nach ebenfalls zunächst sehr kräftigen Gewinnen - 7,1 Prozent, nachdem die europäische Arzneimittel-Behörde den Corona-Impfstoff des Unternehmens zugelassen hatte. Oracle verloren 5,2 Prozent und Cerner gewannen 0,8 Prozent, nachdem sich Gerüchte aus der Vorwoche bewahrheiteten, dass Oracle den Anbieter von Software für Krankenhäuser und Ärzte übernimmt. Cerner wird in dem Deal mit rund 28 Milliarden Dollar bewertet. Ölwerte standen mit den fallenden Ölpreisen unter Druck.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,63 -0,4 0,63 50,9 5 Jahre 1,16 -0,5 1,17 80,3 7 Jahre 1,33 -0,2 1,34 68,4 10 Jahre 1,42 1,7 1,41 50,5 30 Jahre 1,85 4,0 1,81 20,5

Volatil zeigte sich in der als sicherer Hafen geltende Anleihemarkt. Zunächst stiegen die Kurse, kamen im Verlauf aber wieder zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg schließlich um 1,7 Basispunkte auf 1,42 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo,8:38 % YTD EUR/USD 1,1279 -0,0% 1,1279 1,1253 -7,7% EUR/JPY 128,28 +0,1% 128,16 127,61 +1,7% EUR/GBP 0,8534 -0,1% 0,8539 0,8519 -4,5% GBP/USD 1,3218 +0,1% 1,3208 1,3209 -3,4% USD/JPY 113,75 +0,1% 113,63 113,40 +10,2% USD/KRW 1.193,48 +0,3% 1.189,58 1.191,12 +9,9% USD/CNY 6,3720 -0,1% 6,3757 6,3792 -2,4% USD/CNH 6,3776 -0,1% 6,3819 6,3892 -1,9% USD/HKD 7,7986 -0,0% 7,8013 7,8006 +0,6% AUD/USD 0,7122 +0,2% 0,7105 0,7084 -7,5% NZD/USD 0,6726 +0,3% 0,6709 0,6710 -6,4% Bitcoin BTC/USD 48.452,25 +3,5% 46.804,55 46.353,06 +66,8%

Der Dollar zeigte nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag eine Gegenbewegung. Der Dollar-Index büßte rund 0,4 Prozent ein. Eine spektakuläre Erholung zeigte die zuletzt auf immer neue Rekordtiefs gefallene Lira. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll Medienberichten zufolge Maßnahmen angekündigt haben, die die Währung stützen sollen. Von Tagestiefs über 18 je Dollar schoss die Lira auf zuletzt 13,60 nach oben. Am frühen Dienstag geht die Erholung weiter, der Dollar fällt auf 12,00 Lira.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,54 68,61 +1,4% 0,93 +47,0% Brent/ICE 72,27 71,52 +1,0% 0,75 +42,9%

Deutlich abwärts ging es für die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent sank um 2,3 Prozent, WTI gab 3,1 Prozent nach. Laut Händlern belasteten Sorgen vor einem Nachfrageeinbruch im Zuge der weiteren Omikron-Ausbreitung und der vermehrten Verhängung von neuen Beschränkungen. Im asiatischen Geschäft am Dienstag erholen sich die Preise. Neben einer Gegenbewegung auf die starken Verluste zum Wochenstart sorgen hier Meldungen für Auftrieb, dass in Libyen die größte Ölförderstätte im Hinblick auf die am 24. Dezember stattfindende Präsidentenwahl von den Militärs geschlossen wurde.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,51 1.790,90 -0,0% -0,39 -5,7% Silber (Spot) 22,38 22,28 +0,5% +0,10 -15,2% Platin (Spot) 935,63 935,55 +0,0% +0,08 -12,6% Kupfer-Future 4,32 4,29 +0,7% +0,03 +22,8%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- In den USA hat sich die neue Omikron-Mutante als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. 73,2 Prozent der in der vergangenen Woche registrierten Fälle sind auf die Omikron-Variante zurückzuführen. In der Woche zuvor waren es noch 12,6 Prozent gewesen.

CHINA MOBILE

will 7,64 Milliarden US-Dollar über einen Börsengang in Shanghai erlösen. Der Börsengang erfolgt, nachdem das Unternehmen und seine Wettbewerber China Telecom Corp und China Unicom (Hongkong) Ltd ihre Einsprüche gegen die Streichung von der New Yorker Börse verloren haben.

