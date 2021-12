Hilden bei Düsseldorf (ots) -Nachdem die ÖKOWORLD AG zur Corona-Pandemie schon Luftreinigungsgeräte im Wert von über 80.000 Euro an Hildener Schulen gespendet hat, hilft sie nun auch bei den jüngsten Hildener:innen aus - mit einer halben Million Euro.Als Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG und gelernter Sozialarbeiter, hörte, dass in Hilden fast 200 Kinder auf einen Kindergartenplatz warten, stand für ihn fest, dass sein Hildener Unternehmen, die ÖKOWORLD AG, hier helfen wird. Er und sein Vorstandskollege Torsten Müller setzten sich mit der Stadt Hilden in Verbindung und fragten nach, inwiefern es Potenzial gibt, bestehende Kindergärten auszubauen oder neue Kindergärten zu eröffnen. Nach kurzen Überlegungen fiel die Wahl auf die Sozialpädagogische Einrichtung Mühle (SPE) Hilden.Alfred Platow erläutert hierzu: "Die SPE Mühle hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen konkreten Plan zum Ausbau eines Kindergartens und der Erweiterung dessen um zwei Gruppen - im Anschluss hieran soll ein weiterer Kindergarten mit fünf Gruppen ausgebaut werden, den die SPE Mühle übernehmen wird. Der Plan zum Ausbau war gut durchdacht und stand in den Startlöchern. Das einzige Problem war die Finanzierung. Durch Änderungen im Bauplan und den steigenden Baupreisen wuchs der Eigenanteil für die SPE Mühle rasant an. Ein Teil der Kosten entfällt auf das Land, der Eigenanteil wurde aber immer größer - dass das Hochwasser im Juli 2021 Teile des Gebäudes überflutete, kam erschwerend hinzu."Hier klinkte die ÖKOWORLD AG sich ein: Sie beschloss, eine halbe Millionen Euro an die SPE Mühle zu spenden, damit der Ausbau wie geplant Anfang 2022 starten und zum Kindergartenjahr 2022/2023 im August 2022 fertiggestellt werden kann. Die ÖKOWORLD AG freut sich sehr, Kindergartenplätze in Hilden zu erschaffen!Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft ÖkoWorld Lux S.A. ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Privatkundenvertrieb werden über die hauseigene Vermögensberatung über 50.000 Kund:innen bundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.:02103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74353/5104718