Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Kurz vor Weihnachten ist die Lage an den Märkten alles andere als einfach. Die Corona-Sorgen sind mit Wucht zurück. Der DAX rutschte in der Folge ab. Heute gibt es Hoffnung auf eine Gegenbewegung. Die Vorgaben aus Asien sind gut. Die US-Börsen dagegen schwächelten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nike, Biogen, NovaVax, Plug Power, Adidas, Puma, Deutsche Telekom, HelloFresh und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.