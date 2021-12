Die Aktie von Novavax konnte am Montag nur kurzzeitig von der Zulassung des Corona-Impfstoffs Nuvaxovid in der EU profitieren. Bis zum Handelsende rutschte das Papier sogar deutlich ins Minus. Gut sieben Prozent verlor die Aktie auf 201,95 Dollar. Am heutigen Dienstag kann sich das Papier etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es gut zwei Prozent nach oben.Der Corona-Impfstoff des US-Biotech-Unternehmens Novavax ist seit Montag nun offiziell in der EU zugelassen. Nach einer entsprechenden ...

