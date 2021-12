Branchenkrösus Northvolt gestaltet die Batterierevolution in Europa mit mehreren geplanten Fabriken mit und strebt bald an die Börse. Daneben sind Albemarle (WKN: 890167) oder Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) in diesem Bereich gut positioniert. Beide Aktien gibt es aktuell wieder deutlich günstiger. Northvolt ist ein Produzent von Lithium-Ionen-Batterien in spe. Der US-Mischkonzern Albemarle ist ein etablierter Lithiumproduzent. Rock Tech Lithium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...