Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert präsentiert. Er wurde gegen 8.45 Uhr mit 1,1289 Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Euro bei 1,1278 Dollar notiert. Es fehlten bis zuletzt die konjunkturellen Impulsgeber und auch für den Vormittag bleibt der Datenkalender nur spärlich gefüllt.Dagegen stark gestiegen war die türkische Lira. Sie legte im Vergleich zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...