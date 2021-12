Nürnberg (ots) -- umzugsauktion.de erhält Siegel für höchste Kundenzufriedenheit von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien- Rekordumsatz: Plus von 14 Prozent zum Vorjahr erwartet- Vergrößerung der Mitarbeiterzahl für anhaltend hohe QualitätDie Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) zeichnet umzugsauktion.de als kundenfreundlichstes Umzugsportal aus. Im Rahmen des Deutschen Kunden-Award 2021/22 setzte sich das Serviceportal der Umzugsauktion GmbH & Co. KG in der Kategorie "Kundenzufriedenheit" gegen 7 weitere Portale durch."Unsere langjährige Erfahrung in der Vermittlung zwischen Umziehenden und Umzugsunternehmen ermöglicht uns, Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Die Auszeichnung mit dem Verbraucher-Siegel ist eine Bestätigung für die hohe Qualität unseres Angebots", erklärt Umzugsauktion-Geschäftsführer Christian Gimbel. "Gerade während der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten können sich Kunden auf unsere kompetente Beratung verlassen. Umzugsauktion sorgt dafür, dass der Umzug auch unter Pandemie-Bedingungen erfolgreich vonstattengeht."Für die Auszeichnung mit dem Deutschen Kunden-Award 2021/22 holte die DtGV mehr als 335.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 2.377 Unternehmen aus 236 Branchen ein. Weitere Informationen sind auf https://www.dtgv.de/awards/dka2021-22 abrufbar.Mehr als 2 Millionen erfolgreich vermittelte UmzugsanfragenDie größtmögliche Kundenzufriedenheit erreicht umzugsauktion.de dank seiner hohen Qualitätsstandards. Das Portal arbeitet ausschließlich mit professionellen Umzugsunternehmen zusammen. Insgesamt vermittelt umzugsauktion.de mehr als 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Die Anfrage ist für Umziehende kostenfrei und unverbindlich. Seit 2003 wurden über 2 Millionen Umzugsanfragen erfolgreich vermittelt und 300.000 qualifizierte Beratungen durchgeführt. Damit ist umzugsauktion.de die erste Adresse für alle, die umziehen wollen.Rekordumsatz und personelles WachstumDie hohen Qualitätsstandards von Umzugsauktion werden auch durch die jüngste Umsatzentwicklung untermauert. Nachdem das Unternehmen bereits 2020 einen neuen Umsatzrekord aufgestellt hat, wird dieser bis Ende 2021 voraussichtlich nochmal deutlich übertroffen. Prognostiziert ist ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahr. Damit Umziehende weiterhin den besten Service erhalten, wächst Umzugsauktion auch personell. Durch eine Verstärkung bei der Kundenakquise wird die Zahl von Partnerunternehmen weiter steigen, sodass Umziehende noch schneller und einfacher das passende Umzugsunternehmen finden. Gleichzeitig stellt ein personelles Wachstum des Product & Tech Bereichs sicher, dass Umzugsauktion seinen Kunden auch in Zukunft innovative und nutzerfreundliche Produkte anbieten kann.Diese und andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de finden Sie in unserem Pressebereich unter umzugsauktion.de/presseÜber umzugsauktion.de:Umzugsauktion.de ist Deutschlands großes Umzugsportal. Mit inzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 15 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findet hier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugsauktion.de ist ein Portal der Immowelt Group.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für die Immobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind die drei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten der Branche zählen. Die Immowelt Group beschäftigt 600 Mitarbeitr und ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5104794