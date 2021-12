EQS-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kryptowährung / Blockchain

Sygnum lanciert DeFi-Anlagestrategie mit neuer strukturierter Produktlösung



21.12.2021 / 10:00



PRESSEMITTEILUNG



Sygnum lanciert DeFi-Anlagestrategie mit neuer strukturierter Produktlösung Zürich, 21. Dezember 2021 - Sygnum Bank hat heute die Einführung ihrer DeFi+ Core Anlagelösung bekannt gegeben, welches den Anlegern ein diversifiziertes Engagement im schnell wachsenden DeFi-Bereich (Decentralised Finance) bietet. Dieses innovative Produkt wurde über die Emissionslösung für strukturierte Produkte von Sygnum emittiert. - Die "DeFi+ Core"-Anlagelösung von Sygnum bietet Zugang zu den etabliertesten DeFi-Protokollen unter Verwendung eines regelbasierten Ansatzes - Verfügbar für professionelle und institutionelle Anleger über Sygnum oder andere Banken, mit einer Mindestanlagesumme von USD 10.000 - Vermögensverwalter können mit Sygnum zusammenarbeiten, um ihre eigenen massgeschneiderten strukturierten Produkte und Anlagelösungen zu entwickeln und emittieren Die DeFi+-Core Anlagelösung wird in der Struktur eines aktiv verwalteten Zertifikats (AMC) umgesetzt, das in bis zu zehn der etabliertesten DeFi-Protokolle diversifiziert über verschiedene Anwendungsfälle wie Kreditvergabe und dezentralisierte Börsen investiert. Die Token werden anhand quantitativer Investitionskriterien wie Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, Wachstum des Ökosystems und Risikobewertungen der Smart-Contract-Codes ausgewählt und gewichtet. Aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) sind eines der innovativsten, flexibelsten und kosteneffizientesten Anlageinstrumente, die es gibt. Sygnum plant die Einführung weiterer DeFi-Anlagelösungen, einschliesslich einer Strategie, die sich auf die Einkommensgenerierung fokussiert. Dies wird den Kunden zusätzliche Möglichkeiten bieten, auf einfache Weise zu investieren und am Wachstum des Megatrends DeFi zu partizipieren, in dessen Ökosystem bereits mehr als USD 250 Mrd. an Gesamtwert gebunden sind. Fabian Dori, Head of Asset Management bei der Sygnum Bank, kommentiert: "DeFi wächst rasant und bietet erhebliche Renditechancen - ist aber ein sehr komplexer Bereich, in dem man sich zurechtfinden muss. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, lanciert Sygnum eine Reihe von Anlagelösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, einfach, vertrauensvoll und diversifiziert in DeFi zu investieren." Massgeschneiderte Anlagelösungen für Vermögensverwalter

Sygnum unterstützt Vermögensverwalter beim Aufbau massgeschneiderter Anlagelösungen mit etablierten Strukturen wie aktiv gemanagten Zertifikaten (AMCs), Tracker-Zertifikaten, Credit Linked Notes oder Reverse Convertibles. Eine breite Palette an Basisinstrumenten, von Optionen auf digitale Vermögenswerte bis hin zu Staking, kann zu massgeschneiderten Produkten kombiniert werden. Vermögensverwalter können ihren Kunden strukturierte Produkte von Sygnum anbieten oder mit Sygnum zusammenarbeiten, um ihre eigenen Markenprodukte zu entwickeln. Sygnum verwaltet den gesamten Produktzyklus und ist mit einer Markteinführungszeit von vier Wochen sowie der vollen Kontrolle über die Gebührenstrukturen eine flexible und bequeme Option für Kunden, die eine White-Label-Anlagelösung mit minimalem Betriebsaufwand suchen. Dominic Lohberger, Head of Trading & Structured Investment Services bei Sygnum Bank, fügt hinzu: "Unser strukturiertes Produktangebot ermöglicht es uns und unseren Kunden, sehr schnell und einfach neue Anlagelösungen zu entwickeln, die auf verschiedene Risiko- und Ertragsprofile zugeschnitten sind. Dafür sehen wir reges Interesse vom Markt."



ENDE





Über Sygnum

Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Medienstelle Schweiz:

Philippe Blangey

T: +41 79 785 46 32

E: prb@dynamicsgroup.ch





Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Schweiz Unternehmensansprechpartner Schweiz:

Claire Ong

T: +41 58 508 21 08

E: claire.ong@sygnum.com

Stefanie Riedel

T: +41 58 508 20 18

E: stefanie.riedel@sygnum.com

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich.

.

Ende der Medienmitteilungen