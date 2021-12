Original-Research: Saturn Oil & Gas Inc. - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Saturn Oil & Gas Inc.



Unternehmen: Saturn Oil & Gas Inc.

ISIN: CA80412L8832



Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 12,17 CAD

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Rekordproduktion in Q3 6.970 boe/d



Rekord-Free-Cash-Flow in Q3 9,5 Mio. CAD



Rekordproduktion. Das Unternehmen hat in Q3 2021 6.970 bbl/Tag produziert. Dies entspricht einer Steigerung von 270,0 % gegenüber den Ergebnissen von Q2 und 1297,0 % gegenüber Q3 2020.



Rekord Free Cashflow. Das EBITDA des Unternehmens belief sich im dritten Quartal auf 17,2 Mio. CAD. Das Unternehmen verzeichnete einen positiven Free Cashflow von 9,5 Mio. CAD im Vergleich zu 0,3 Mio. CAD in Q3 2020.

Schlanke Bilanz. Die schlanke Struktur und die konservativen Investitionsausgaben von 4,5 Mio. CAD ermöglichen es dem Unternehmen, Q3 2021 mit über 14 Mio. CAD an Barmitteln abzuschließen.

Ausgereifte Vermögenswerte. Die Reife des Oxbow-Vermögenswertes und die niedrige Rückgangsrate von 12 % geben Saturn Oil & Gas Flexibilität für zukünftige Investitionen. Derzeit gibt es 370 Bohrstellen mit nachgewiesenen Reserven. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch die Reaktivierung von 400 nicht produzierenden Bohrlöchern die Investitionskosten zu senken und die Ölproduktion rasch zu steigern.

Starke Gegenmaßnahmen gegen die Volatilität des Ölpreises. Die starke Absicherung gegen den WTI-Kassapreis sichert die Schuldentilgung auf Kosten der Begrenzung potenzieller Einnahmesteigerungen. Sie schafft jedoch Einnahmestabilität, erleichtert langfristige Prognosen und sichert die interne Finanzierung von Wachstumsprojekten.



Unterstützung durch den Markt und einen Finanzierungspartner. Das Unternehmen hat eine Aktienkonsolidierung abgeschlossen. Mit 25,1 Mio. ausgegebenen Aktien und der Unterstützung seines Finanzierungspartner könnte das Unternehmen nach weiteren einzigartigen

Akquisitionsmöglichkeiten Ausschau halten.



Vermögenswerte vollständig integriert. Die Ergebnisse des 3. Quartals zeigen den Märkten, dass die Integration der Anlagen nun abgeschlossen ist.

Bessere Zukunft. Das Unternehmen ist bereit für die nächste Entwicklungsstufe. Akquisitionen oder organisches Wachstum. Der Ölpreis wird sicher die nächste Phase von Saturn Oil & Gas bestimmen.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir unser Kursziel auf 12,17 CAD je Aktie erhöht und vergeben das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23225.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Uhrzeit der Fertigstellung der Studie: 20.12.2021 (18:30) - Deutsche Version: 20.12.2021 (18:30) Datum und Uhrzeit der ersten Veröffentlichung: 21.12.2021 (10:00) - Deutsche Version: 21.12.2021 10:00 Uhr

