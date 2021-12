Baden-Baden (ots) -10 neue Leseempfehlungen für den Januar auf SWR.de/bestenlisteDer Band "Welten auseinander" der Schriftstellerin Julia Franck steht im Januar 2022 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Die autobiografisch geprägte Erzählung schildert die Kindheit und das schwierige Erwachsenwerden einer jungen Frau, die als Kind mit ihrer Mutter und den Schwestern aus Ostberlin in den Westen übersiedelt und auf sich allein gestellt ihren Platz im Leben sucht. Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünschen. Auf Platz 2 der SWR Bestenliste Januar folgt der bisher unveröffentlichte Roman "Die Unzertrennlichen" der 1986 verstorbenen, französischen Schriftstellerin und Feministin Simone de Beauvoir.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. Januar 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Julia Franck: "Welten auseinander". S. Fischer Verlag, 368 Seiten. ISBN: 978-3-10-002438-1Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5104866