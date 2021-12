Der Konzern verstärkt sich in der Immun-Onkologie. Per Kauf der kalifornischen Amunix Pharmaceuticals, zu realisieren im ersten Quartal 2022. Vereinbart wurde 1 Mrd. $ sofort und bis zu 225 Mio. $ als Meilensteinzahlungen. Amunix (nicht börsennotiert) hat rund 20 Wirkstoffe in der Pipeline. SANOFI stielte in diesem Jahr schon fünf Zukäufe ein bzw. hat sie realisiert.



Die SANOFI-Aktie legte seit einem Tiefpunkt im Mai 2018 mehr als ein Drittel zu. Aufwärtstrends der Aktie endeten in den vergangenen sechs Jahren im Bereich 95 €. Demnächst folgt ein weiterer Ausbruchsversuch.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



