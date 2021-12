Trotz des Verbotes greifen einige Miner in China in die Trickkiste, um die Kryptowährung schürfen zu können. So sind Wasserkraftwerke ein beliebtes Ziel zum Anzapfen. 2021 kam es zu einem regelrechten Massenexodus chinesischer Miner. Dies war natürlich der restriktiven Politik der Regierung geschuldet. Die Miner machten sich daraufhin in Krypto-freundlichere Gefilde auf. Einen Großteil von ihnen verschlug es nach Nordamerika oder auch Zentralasien. Aber nicht jeder Miner verfügt auch über die nötigen Kapazitäten, um sein Zelt einfach in einem anderen Land ...

