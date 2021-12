Nachdem die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) vergangene Woche ein Kursplus von +25% verbuchen konnte, geht diese Woche die Konsolidierung weiter. Nachhaltige Korrekturen sind wichtig, um in der Zukunft neue Hochs anzusteuern. Wie weit die aktuelle Korrektur reichen kann, erfährst Du in diesem Artikel! Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...