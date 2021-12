DJ SMS-Plattform SMSup schützt Kunden vor Phishing-SMS - Schweizer SMS-Dienstleister verhindert Phishing-SMS mit technischen und organisatorischen Maßnahmen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Marly (pts018/21.12.2021/10:45) - Phishing-SMS haben derzeit wieder Hochsaison. Um Cyberkriminelle zu stoppen, sind auch SMS-Plattformen in der Pflicht. Der Schweizer SMS-Dienstleister SMSup http://smsup.de hat ausgefeilte technische und organisatorische Maßnahmen implementiert, um betrügerische SMS zu verhindern.

Cyberkriminelle nutzen Pandemie und Vorweihnachtszeit

Derzeit haben es Cyberkriminelle noch leichter als sonst. Die Kombination aus Pandemie und Vorweihnachtszeit lässt den Onlinehandel boomen - und viele Menschen warten auf ihre Bestellungen. Nachdem tatsächlich viele Onlineshops und Paketdienstleister SMS-Benachrichtigungen versenden, nutzen Cyberkriminelle die Situation zu ihrem Vorteil aus und versenden Phishing-SMS, die als Nachrichten von Paketdiensten getarnt sind.

Das Problem: Der Link führt zu einem Programm, das der User herunterladen und installieren soll. Die Cyberkriminellen behaupten, dass es sich hierbei um eine Tracking-App handelt, mit der die Lieferung verfolgt werden kann. Doch in Wirklichkeit enthält das Softwarepaket Schadsoftware, mit der Onlinebanking-Daten gestohlen und alle Kontakte aus dem Adressbuch abgesaugt werden. In einigen Fällen führt der Link auch zu einer gefälschten Website, die User dazu verführt, sensible Daten preiszugeben.

SMSup hat effektive Schutzmaßnahmen implementiert

Wie viele dieser Phishing-SMS über SMS-Dienstleister versendet werden, ist derzeit nicht bekannt. Doch wir wissen schon aus der Vergangenheit, dass Betrüger immer wieder versuchen, SMS-Plattformen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Deshalb hat SMSup wirkungsvolle Maßnahmen implementiert, um die eigenen Services und die Kunden vor jeder Art von Missbrauch zu schützen.

Im ersten Schritt wurden technische Schutzmaßnahmen implementiert, die Spam- und Phishing-SMS zuverlässig verhindern. SMSup-Gründer Romain Bossel dazu: "SMS sind für viele Branchen unverzichtbar geworden. Von der automatischen Terminerinnerung bis hin zur Alarmierung von Einsatzkräften. Umso wichtiger ist es, dass der gute Ruf dieses Kommunikationsmittels gewahrt bleibt und die Menschen darauf vertrauen können. Als SMS-Dienstleister liegt es in unserer Verantwortung, die Kunden vor Phishing-SMS zu schützen. Und diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst."

Zusätzlich zur technischen Betrugs-Abwehr setzt SMSup aber auch auf organisatorische Maßnahmen. So müssen zum Beispiel an Wochenenden erstellte Konten vom Team manuell freigegeben werden, bevor darüber SMS versendet werden können.

Schlussendlich ist das SMSup-Team auch mit allen Kunden in persönlichem Kontakt - einerseits, um jederzeit Hilfe und Unterstützung zu gewährleisten, andererseits aber auch, um offensichtliche Betrüger von vornherein von den eigenen Services auszuschließen. Bossel abschließend: "Aus meiner Sicht sind alle SMS-Dienstleister in der Pflicht, geeignete Maßnahmen gegen Betrug zu ergreifen. Wenn das nicht geschieht, werden über kurz oder lang staatliche Eingriffe erfolgen, die womöglich den Datenschutz aufweichen und das Vertrauen in unsere Branche erschüttern könnten."

Was Kunden tun sollten, wenn sie eine SMS von einem Lieferdienst erhalten

Das wichtigste: Nicht auf den Link klicken. Wenn das aus Versehen geschehen ist, sollten Kunden auf keinen Fall Software installieren oder Daten eingeben, falls sie auf eine Website weitergeleitet werden.

Wer tatsächlich auf ein Paket wartet, kann die Websites der Paketdienstleister besuchen und dort den Lieferstatus mit der Tracking-Nummer abrufen. Alle seriösen Anbieter haben inzwischen die sogenannte "Paketverfolgung" eingerichtet. In vielen Fällen lässt sich der Lieferstatus sogar auf den Websites des jeweiligen Onlineshops verfolgen.

Über SMSup SMSup ist ein Schweizer SMS-Dienstleister mit Hauptaugenmerk auf KMU. Unternehmen können mit der anwenderfreundlichen, intuitiven SMS-Plattform ganz einfach Terminerinnerungen, Benachrichtigungen, Marketing-SMS und 2FA-SMS versenden und ihr Kundenkonto per Mausklick mit ihrem Google- oder Outlook-Kalender verknüpfen. Für IT-affine Unternehmen und Softwareentwickler steht eine umfangreiche API zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: SMSup Sàrl Ansprechpartner: Luc Wohlhauser Tel.: +41 44 630 70 07 E-Mail: lwohlhauser@smsup.de Website: smsup.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211221018 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2021 04:46 ET (09:46 GMT)