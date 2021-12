DGAP-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec erweitert Produktionskapazitäten am Standort Schwandorf Schwandorf, 21. Dezember 2021 - Die Nabaltec AG erweitert ihre Produktionskapazitäten für Böhmit am Standort Schwandorf und investiert einen Betrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die Produktionsleistung wird von 10.000 auf 25.000 Jahrestonnen mehr als verdoppelt. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen. "Mit der Genehmigung dieses zukunftsweisenden Projektes durch den Aufsichtsrat sind wir in der Lage, dem stark steigenden Wachstum in dem für uns wirtschaftlich bedeutenden Markt der Lithium-Ionen-Batterien konsequent zu folgen", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. Das Produkt Böhmit ist ein wichtiger Bestandteil für die Beschichtung von Separatorfolien im Bereich der Lithium-Ionen-Batterie und dient unter anderem als Thermostabilisator. Das Unternehmen sieht den Bedarf an Elektroautos auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie in den kommenden fünf Jahren stark zunehmen. Unterstützt wird diese Erwartung durch den Kurs der Automobilindustrie in Europa, die ihren Fokus immer mehr auf den Bau elektrisch angetriebener Fahrzeuge legt.

Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Marina Fuchs Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-205 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: Fuchs.Marina@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

