Kenorland Minerals Ltd. veröffentlichte kürzlich seine anfänglichen Bohrergebnisse von seinem abgeschlossenen Diamantbohrprogramm an der Regnault-Goldentdeckung innerhalb des Frotet-Projekts, das sich im Norden Quebecs befindet und in einem Joint Venture mit Sumitomo Metal Mining Canada Ltd. gehalten wird.



Proben von 32 der 57 Bohrlöcher wurden im Rahmen des Projekts beendet, einschließlich 9.824 Meter. Ergebnisse der verbleibenden 25 Bohrlöcher werden veröffentlicht, sobald alle Proben analysiert wurden.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch 21RDD056A: 17,96 g/t Gold über 15,40 Meter, darin 36,29 g/t Gold über 7,20 Meter ? Bohrloch 21RDD060: 32,21 g/t Gold über 3 Meter ? Bohrloch 21RDD074: 17,53 g/t Gold über 3,45 Meter, darin 114,60 g/t Gold über 0,50 Meter



