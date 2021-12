HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BHP Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe laut eigener Aussagen nun alle nötigen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen für eine Vereinfachung der Unternehmensstruktur vorliegen, was er auch bereits erwartet habe, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte die nötige 75-prozentige Mehrheit des Aktienkapitals am 20. Januar ebenfalls ihr Plazet geben, trete die Veränderung am 31. Januar in Kraft. Bis dahin sollte sich die Arbitrage-Spanne zwischen beiden Aktiengattungen verringern./gl/jha/



