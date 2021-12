Jeff Boswell, Head of Alternative Credit und Co-Portfolio Manager des Ninety One Global Total Return Credit Fund, erläutert die Aussichten für Unternehmensanleihen im kommenden Jahr: Wie hoch sind die aktuellen Bewertungen an den Märkten für Unternehmensanleihen? Im vergangenen Jahr konnten wir an den globalen Anleihemärkten das Phänomen "Die Flut hebt alle Boote" beobachten, wobei sich die Spreads ...

