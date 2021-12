Manz Aktie sollte von dem heute bekanntgewordenen "Leuchtturmprojekt" im Hoffnungssegment Batteriefertigung profitieren. Auch wenn die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) "erst" in 2022/2023 aus diesem Initialauftrag für eine anfängliche Kapazität von 4 GW in einem Volumen von immerhin mehr als 70 Mio EUR Umsatz- und Ergebnisbeiträge verbuchen kann, so sollten allein von diesem "Partner" weitere Ausbaustufen folgen. Manz Aktie reitet auf E-Mobility Welle Die Manz AG erhielt vom britischen Entwickler und Hersteller von Batteriezellentechnologie Britishvolt im Rahmen einer geschlossenen Kooperationsvereinbarung ...

