Die TSF Technisches Service GmbH mit Sitz in Graz und Filialen in Wien, Wiener Neudorf, Wels und Bregenz hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Die Überschuldung beträgt rund 1,54 Mio. Euro. Von der Insolvenz des auf die Reparatur von Haushaltsgeräten, Whirlpools und Duschkabinen spezialisierten Unternehmens sind 55 Dienstnehmer und 76 Gläubiger betroffen, teilten die Kreditschützer von AKV, KSV1870 ...

