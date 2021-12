Nachdem bereits in Kanada vermehrt Airtags an Autos angebracht wurden, schwappt die neue Diebstahlmasche jetzt auch in die USA. Autohalter werden über Schutzmaßnahmen informiert. Apples Airtags sollen eigentlich dazu dienen, verloren gegangene Schlüssel oder andere wichtige Gegenstände zu lokalisieren. Doch in Nordamerika haben Kriminelle die kleinen Gadgets jetzt für sich entdeckt und damit begonnen, Luxusautos mithilfe von Airtags zu stehlen. Tagsüber bringen die Diebe die Airtags unbemerkt an den Fahrzeugen an, lokalisieren nachts mit ihren iPhones die Objekte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...