Goldhofer hat das erste Kundenfahrzeug des stangenlosen elektrischen Flugzeugschleppers Phoenix E an Lufthanse LEOS in Frankfurt ausgeliefert. Erprobt wurde das Modell unter anderem am Flughafen München. In München ist der Phoenix E seit Januar 2021 im Einsatz, weitere Tests fanden laut Goldhofer in Wien, Zürich und Los Angeles statt. Nun wurde am Standort Memmingen das erste Kundenfahrzeug gebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...