Unterföhring (ots) -Mehr eigene Inhalte. Eine smartere Ausspielung über alle Plattformen. Wirkungsvolle Vermarktungsprodukte. Kluge Distributionsdeals: Das Erfolgsrezept der Seven.One Entertainment Group im Jahr 2021. "Wir sind ein smarte Entertainment-Company und denken unsere Inhalte längst nicht mehr in linear und digital, wir denken in live und on Demand. Hier sind wir 2021 einen großen Schritt weitergekommen: Wir produzieren mehr eigene Inhalte und spielen sie besser und vor allem smart über all unsere Plattformen aus. Von smarter Reichweite sprechen wir, wenn wir sie mit wirkungsvollen Vermarktungsprodukten für unsere Kunden kombinieren und buchbar machen oder durch strategische Distributionsdeals erweitern können. Diese Reichweite werden wir weiter ausbauen", fasst Wolfgang Link, Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Entertainment Group zusammen.Mehr Eigenproduktionen: "Unser Ziel ist es, noch mehr eigene, unverwechselbare Inhalte auf allen Plattformen anzubieten und unsere Prime Time noch stärker auszubauen. Dafür investieren wir den größten Teil unseres jährlichen Programmbudgets von über einer Milliarde Euro in eigene Formate", sagt Wolfgang Link. 2021 verzeichnen die großen Sender der Seven.One Entertainment Group, ProSieben und SAT.1, allein in der Prime Time eine Steigerung von 13,1 Prozent der lokalen Programminhalte im Vergleich zum Vorjahr (2019/2020: + 11,6 %). Wichtiger Treiber war auch die Stärkung der aktuellen Berichterstattung: Zur Bundestagswahl 2021 hat die Seven.One Entertainment Group über 26 Stunden Sondersendungen umgesetzt, acht neue TV-Formate entwickelt und 76 eigens für die Bundestagswahl konzipierte Beiträge produziert. Über 53 Millionen Zuschauer:innen (Zielgruppe ab drei Jahre) schauten insgesamt zu, über vier Millionen Zuschauer:innen sahen das TV-Triell auf ProSieben und in SAT.1. Die Aktivierungskampagne "MachDenUnterschied" für den Gang zur Wahlurne erzielte über 148 Millionen Brutto-Kontakte. Nur eine Kampagne von vielen, mit der die Seven.One Entertainment Group ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 2021 nachgekommen ist: Über 20 Aufklärungskampagnen zu Themen wie häusliche Gewalt, Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und kulturelle Vielfalt begleiteten die Formate auf allen Plattformen und erreichten im Schnitt zusätzlich jeweils über 25 Millionen Menschen on Air, Online und über Social Media.Ausbau des Produktionsgeschäfts: "Wir bauen unser Inhalte-Ökosystem Zug um Zug aus," erklärt Wolfgang Link die Maßnahmen im Produktionsbereich. Neben einer Vielzahl von Auftragsproduktionen und dem Aufbau der eigenen Nachrichtenredaktion hat die Seven.One Entertainment Group 2021 einen First Look-Deal mit John de Mols Kreativschmiede Talpa Concepts vereinbart. Dieser Vertrag liefert dem Münchner Medienhaus nicht nur eine Vielzahl neuer Ideen für künftige Show-Hits, sondern sichert dem Unternehmen ein umfassendes Produktionsvolumen. Im Herbst 2021 hat die Gruppe außerdem eine neue Produktionsfirma für Factual-Formate gegründet.Stärkung der Plattformstrategie: "Wir haben 2021 wichtige Weichen gestellt, um unsere Plattformstrategie zu stärken. Das setzen wir kontinuierlich im nächsten Jahr fort. Durch intelligentes Windowing haben wir 2021 die Auswertung des vorhandenen Contents um 73 Prozent gesteigert. Bis zum ersten Quartal 2022 wollen wir hier auf 90 bis 100 Prozent erhöhen. Joyn ist unser wichtigstes digitales Produkt für unsere Video-Angebote, und zwar als App auf dem Connected TV, dem Smartphone oder anderen Devices. Das ist unsere Stärke, denn die Nachfrage der Zuschauer:innen nach frei verfügbarem Content ist groß. Wir optimieren die Ausspielung unserer Inhalte live und on Demand und bieten plattformübergreifend wirkungsstarke Premium-Schaufenster für die Marken unsere Werbepartner. Hier spielt Joyn für uns eine immer größere Rolle und mit bis zu knapp vier Millionen Unique Usern auch für die Zuschauer:innen", erklärt Wolfgang Link. Allein im November wurde die Joyn-App weitere 800.000 Mal installiert. Mit der Highend-Serie "Blackout" feierte die Streaming-Plattform 2021 ihren erfolgreichsten Fiction-Neustart. Immer mehr Inhalte der Senderbrands der Seven.One Entertainment Group laufen als exklusive Previews auf der Plattform. Verfügbar ist Joyn mittlerweile auf allen gängigen Geräten. Knapp 70 Prozent des deutschen Free-TV-Markts sind auf Joyn als Live-Stream vertreten. 15 Content-Partner und über 70 Sender stellen hier ihre Inhalte zur Verfügung. Parallel erweitert die Seven.One Entertainment Group durch smarte Distributionsdeals, wie zuletzt mit der Deutschen Telekom, die Reichweite für ihre eigenen Inhalte auf Partner-Plattformen und schafft durch neue Kooperationen im Bereich Addressable TV und Data die Basis für zukünftige Vermarktungslösungen.Ein breiteres Vermarktungsportfolio: "Wir sind Innovationstreiber im Bereich Werbetechnologie. Mit neuen Produkten bieten wir eine starke Kombination der Reichweiten aus dem linearen TV mit unseren digitalen Angeboten und schaffen dadurch neue Möglichkeiten für unser Werbekunden", fasst Wolfgang Link die Vermarktungs-Aktivitäten des Hauses zusammen. Die neuen smarten Werbelösungen treffen den Nerv des Marktes: Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Unternehmen 2021 ein Fünftel mehr an Addressable TV-Kampagnen und bereits mehr als 50 Cross-Device-Kampagnen realisieren. Außerdem übertrifft das konvergente Produkt Total Video based on CFlight schon ein halbes Jahr nach dem Start die Umsatzerwartungen deutlich "Wir ermöglichen unseren Kunden einfache, passgenaue Zugänge zu ihren Zielgruppen. Ohne Barrieren im Denken oder in unserer Struktur ermutigen wir unsere Kund:innen neue Wege mit uns einzuschlagen und partnerschaftlich die Zukunft zu gestalten. Wir wollen gemeinsam Vermarktung kreativer und integrativer denken als jeder andere", so Wolfgang Link weiter.Ausbau komplementärer Business-Units: "Als smarte Entertainment-Company bieten wir nicht nur reichweitenstarke, bewegte Bilder. Mit der Seven.One Audio haben wir den klaren Marktführer der nativen Podcastvermarktung unter unserem Dach", sagt Wolfgang Link. Die erfolgreiche Business-Unit konnte ihre exklusive monatliche Reichweite im Vergleich zum Januar auf 24 Millionen Abrufe verdoppeln und den Umsatz um mehr als das Doppelte steigern. Mitte des Jahres wurde die Digital und Entertainment Company Studio71 noch stärker in die Seven.One Entertainment Group integriert. Damit bietet das jetzt noch breitere Netzwerk aus Inhalte-, Plattformen- und Vermarktungsexperten unter dem Dach der Seven.One Enterainment Group allen Künstlern und Kreativen - von Influencern über Moderatoren, Podcastern bis zu Musikern - bestmögliche Unterstützung zur Stärkung ihrer persönlichen Marke."Mit einer immer besseren Verzahnung denken wir nahtlos und vollintegriert aus einem Team heraus und sind für die Zukunft bestens aufgestellt. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen Unterhaltung jeden Tag neu erfinden -um Millionen von Verbrauchern über alle Plattformen hinweg zu informieren, zu begeistern und zu inspirieren und einzigartige Unterhaltungsmomente zu schaffen, die die Marken unserer Kunden stärken. Unser Ziel: Smartes Reichweiten-Wachstum mit einfachen und passgenauen Zugängen zu den Zielgruppen und innovativen Vermarktungsmöglichkeiten - das ist auch im Sinne unserer Werbekund:innen", sagt Wolfgang Link.Weitere Meldungen und News der Seven.One Entertainment Group finden Sie auf unserer Presselounge unter presse.seven.one.Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 21.12.2021 für den Zeitraum 01.01.-20.12.2021; vorläufig gewichtet: 17.-20.12.2021; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sender-marktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. 