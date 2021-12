In Kooperation mit Uber und diversen Fahrer:innen des Ride-Hailing-Dienstes hat Arrival ein Elektroauto entwickelt, das 2022 mit dem Testbetrieb starten soll. Arrival hat ein neues Fahrzeug vorgestellt, dass sich explizit an Uber-Fahrer:innen richtet. Der Prototyp heißt Arrival Car und soll nächstes Jahr in den Testbetrieb gehen. Bereits im Sommer hatte Arrival angekündigt, ein E-Auto für Uber zu entwickeln. 2023 soll es zunächst auf den britischen Markt kommen. Bis dahin muss das Startup einige Herausforderungen bestehen. Mehr zum Thema ...

