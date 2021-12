Zum Jahresanfang 2022 gibt es einige personelle Wechsel im Vorstand der Generali Deutschland: Stefan Lehmann wird neuer Chief Business Officer Exclusive, Milan Novotný wird Chief Financial Officer und Katrin Gruber neue Chief Risk Officer. Die Generali Deutschland AG gibt Veränderungen im Vorstandsteam bekannt, die zum 01.01.2022 wirksam werden: Stefan Lehmann, bisher Chief Financial Officer der Generali Deutschland AG, übernimmt die Position des Chief Business Officer Exclusive. In dieser Funktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...