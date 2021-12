Die Wiener Börse hat bis am Dienstag zu Mittag mit klaren Gewinnen notiert. Der heimische Leitindex ATX stieg um 12 Uhr um 1,78 Prozent auf 3.786,12 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,69 Prozent auf einen Stand von 1.898,75 Zählern hinauf. Nach den vortägigen Kursabgaben durch wieder aufgeflammte Omikron-Ängste, lieferten positive Börsen in Asien seit in der Früh Rückenwind. Auch das drohende ...

