DJ Robert-Koch-Institut für sofortige "maximale Kontaktbeschränkungen"

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der drohenden Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat das Robert Koch-Institut (RKI) ab sofort bis Mitte Januar unter anderem "maximale Kontaktbeschränkungen" angemahnt. Erste Analysen deuteten trotz noch vorhandener Unsicherheiten darauf hin, "dass Omikron bereits Anfang Januar 2022 die Mehrzahl der Infektionsfälle in Deutschland, und mehrere Zehntausend Infektionsfälle täglich ausmachen kann", erklärte das RKI in einem aktualisierten Strategiepapier. Unter den derzeitigen Bedingungen liege die Verdopplungszeit in Deutschland bei etwa drei Tagen.

"Aus dieser Situation ergeben sich folgende notwendige Maßnahmen, die sofort begonnen, und bis zunächst Mitte Januar 2022 beibehalten werden sollten: Maximale Kontaktbeschränkungen, maximale infektionspräventive Maßnahmen, maximale Geschwindigkeit bei der Impfung der Bevölkerung (Erst- und Booster-Impfungen), Reduktion von Reisen auf das unbedingt Notwendige, intensive Begleitkommunikation zum Verständnis der Maßnahmen", heißt es in dem Papier.

Die größten Effekte auf die Dynamik der Omikron-Welle seien von konsequenten und flächendeckenden Kontaktbeschränkungen und dem Einsatz von infektionspräventiven Maßnahmen zu erwarten. Die Phase der maximierten Kontaktbeschränkungen bis Mitte Januar müsse genutzt werden, um die Impfungen und Auffrischimpfungen voranzubringen.

