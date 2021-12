Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Ekosem-Agrar AG mit stabiler operativer Entwicklung in den ersten neun Monaten 2021

- Betriebsleistung bei 502,3 Mio. Euro (Vj. 477,7 Mio. Euro)- Umsatzanstieg um 14 % auf 386,4 Mio. Euro (Vj. 338,7 Mio. Euro)- EBITDA bei 162,1 Mio. Euro (Vj. 171,7 Mio. Euro), Cash-EBITDA steigt um 24 %- Rohmilchproduktion erreicht rund 840.000 Tonnen (Vj. 685.000 Tonnen)- Umsatz aus Milchverarbeitung steigt um 70 %

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, ist in den ersten neun Monaten 2021 trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiter gewachsen und verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 14 % auf 386,4 Mio. Euro (Vj. 338,7 Mio. Euro); in Rubel lag der Umsatzanstieg bei 27 %. Die Rohmilchproduktion bleibt der wichtigste Umsatztreiber, der Anteil der Milchverarbeitung legt weiter zu mit einer überproportionalen Steigerung der Erlöse um rund 70 %.

Insgesamt wurden im Zeitraum von Januar bis September 2021 rund 840.000 Tonnen Rohmilch gemolken, ein Plus von 23 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (ca. 685.000 Tonnen). Die durchschnittliche tägliche Rohmilchleistung ...

