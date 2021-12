DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende

NanoRepro AG: Änderung Prognose 2021 und Ausblick 2022 mit Dividende



21.12.2021 / 13:39 CET/CEST

NanoRepro AG: Änderung Prognose 2021 und Ausblick 2022 mit Dividende Marburg, 21. Dezember 2021. Die NanoRepro AG (ISIN DE 0006577109; Symbol: NN6) wird im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz zwischen 160 - 175 Mio. Euro (2020: 16,9 Mio. EUR) und ein EBITDA zwischen 36 - 48 Mio. EUR (2020: 4,7 Mio. EUR) erwirtschaften. Prognostiziert hatte die Gesellschaft zuvor einen Umsatz zwischen 250 und 400 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 60 und 100 Mio. EUR. Hintergrund der Prognoseänderung ist eine analog zum Pandemiegeschehen deutlich schwächere Nachfrage an COVID-19 Schnelltests im Sommer / Herbst - hier wirkten sich die vorrübergehend sehr niedrigen Inzidenzwerte sowie das Aussetzen der Erstattungsfähigkeit der Bürgertests aus. Mit steigenden Inzidenzen, der Wiedereinführung der kostenfreien Bürgertests sowie der aktuell stark zunehmenden Verbreitung der Omikron-Variante hat die Nachfrage wieder spürbar angezogen. Die NanoRepro AG wird deshalb auch 2022 weiterhin einen starken Fokus auf das Geschäft mit Corona Antigen-Schnelltests zur Erkennung von SARS-CoV-2-Infektionen legen und erwartet auf Basis der jüngsten Entwicklungen für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz zwischen 100 und 150 Mio. EUR mit einem ein EBITDA zwischen 25 und 37 Mio. EUR. Für ein Umsatzvolumen in Höhe von rd. 42 Mio. EUR liegen für das Geschäftsjahr 2022 bereits konkrete Bestellungen vor. Auch wenn der Fokus des operativen Geschäfts darauf liegt, das Momentum der Corona-Pandemie zu nutzen, arbeitet NanoRepro konstant weiterhin daran, das eigene Produktportfolio sinnvoll zu ergänzen oder zu erweitern, um so auch nach Abflachen der COVID-19-Pandemie und der Nachfrage nach entsprechenden Schnelltests die positive Entwicklung des Unternehmens fortsetzen zu können. Der Due-Diligence-Prozess für eine mögliche Integration der drei Geschäftstätigkeitsbereiche VitaLab, Terraplasma und Vitabook der Viromed Group dauert noch an und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 abgeschlossen werden. Ferner ist die Firma mit weiteren Lizenz- und Kooperationspartnern in Gesprächen. Nach Begleichung aller Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus dem Jahr 2021 wird sich der Cash-Bestand Mitte Februar 2022 auf rd. 65 Mio. EUR belaufen. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2021 erstmals eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie vorzuschlagen. In Relation zum aktuellen Aktienkurs entspricht dies einer Dividendenrendite von ca. 6,5 %. Auch in den Folgejahren wird ein Dividendenvorschlag in ähnlicher Größenordnung angestrebt.



