21.12.2021

Aktienveräußerung von Kernaktionären Frankfurt am Main, 21. Dezember 2021: Die Tuff Group AG, Frankfurt am Main, gibt bekannt, dass die Kernaktionäre der Gesellschaft, Herr Ganesh Paulraj und Herr Natarajan Paulraj, ihre insgesamt gehaltenen Stück 37.914.010 Aktien an der Gesellschaft, das entspricht knapp 95 % der gesamten Aktien, außerbörslich veräußert haben. Das Führen der diesbezüglichen Verkaufsgespräche hatte die Gesellschaft bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2021 mitgeteilt. Der Vollzug des Kaufvertrags hängt noch von dem Eintritt üblicher Bedingungen ab. Die operative Tochtergesellschaft Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd., Singapur, ist nicht Gegenstand der Transaktion, da sie - ebenfalls wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Dezember 2021 mitgeteilt - aufgrund eines gesonderten Kaufvertrags, dessen Abschluss die Hauptversammlung am 16. Dezember 2021 unter Tagesordnungspunkt 6 zugestimmt hat, an den bisherigen Großaktionär, Herrn Ganesh Paulraj, veräußert wird.



Kontakt: Natarajan Paulraj

CEO

Marienplatz 2, 80331 München

