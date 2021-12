Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds UniNachhaltig Aktien Europa (ISIN LU0090707612/ WKN 988475) eröffnet Anlegern die Möglichkeit, die Chancen einer Anlage in europäische Aktien zu nutzen, so die Experten von Union Investment.Für ein Investment würden entweder nur Aktien in Frage kommen, die einen vergleichsweise hohen ESG-Score aufweisen würden, oder Werte, die bestrebt seien, ihre Nachhaltigkeitsstrategie deutlich zu verbessern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...