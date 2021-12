Ebusco lieferte innerhalb einer Woche insgesamt 25 E-Busse an Transdev in Frankfurt sowie an Nobina in Kopenhagen aus. Zudem wurden zwei E-Busse an die Stadtwerke München übergeben - und ein weiterer Großauftrag bestätigt. In Frankfurt wurden zwölf Ebusco 2.2 an Transdev übergeben. Einige Exemplare des zwölf Meter langen Niederflur-Busses sind bereits seit 2020 in Frankfurt am Main unterwegs, bei ...

