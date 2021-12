Die Walldorfer Ekosem-Agrar ist in den ersten neun Monaten 2021 trotz der schwierigen Umstände gewachsen. Die Prognose vom Frühjahr kann indes nicht gehalten werden 2021. So verzeichnete Ekosem einen Anstieg der Umsatzerlöse um 14% auf 386,4 Mio. EUR; in Rubel lag der Umsatzanstieg bei 27%. Die Rohmilchproduktion bleibt der wichtigste Umsatztreiber, der Anteil der Milchverarbeitung legt weiter zu ...

