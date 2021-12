Vaduz (ots) -S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein richtet sich in einer Weihnachtsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung.Die Weihnachtsbotschaft wird mit Gebärdensprache an folgenden Sendezeiten im Landeskanal TV und als Stream auf www.landeskanal.li ausgestrahlt:Donnerstag, 23. Dezember 2021 um 18.00, 20.00 und 22.00 UhrFreitag, 24. Dezember 2021 um 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 und 18.00 Uhr.Pressekontakt:Sekretariat S.D. Erbprinz Alois von und zu LiechtensteinSilvia Hassler-De VosSchloss VaduzT +423 238 12 00Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100883219