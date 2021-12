DJ Türkei rollt Rettungsplan aus - Lira wertet etwas auf

Von Jared Malsin und Caitlin Ostroff

ISTANBUL (Dow Jones)--Der Wechselkurs der türkischen Lira hat am Dienstag eine dramatische, wenn auch zeitlich begrenzte Wende vollzogen, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Rettungsplan ankündigte, um die Türken zu ermutigen, ihr Geld wieder in die Lira zu stecken. In einer Fernsehansprache am späten Montagabend sagte Erdogan, dass die Regierung die Verzinsung von Lira-Einlagen zu einem ähnlichen Satz wie bei Fremdwährungen garantieren werde, um eine weitere Abwertung der Lira auszugleichen.

Das Finanzministerium gab am Dienstag Einzelheiten dazu bekannt. Der Schritt löste einen sofortigen, kräftigen Nachfrageschub für die Lira aus, der sie am Dienstag um bis zu 18 Prozent gegenüber dem Dollar steigen ließ - eine erstaunliche Entwicklung auf den Devisenmärkten, wo sich die meisten Währungen weniger als einen Prozentpunkt pro Tag bewegen. Am frühen Nachmittag lag die Lira aber nur noch mit gut 2 Prozent im Plus. Der Wechselkurs die Lira hatte sich im Jahresverlauf halbiert, wobei der größte Teil des Rückgangs auf die vergangenen Monate entfiel.

Es war unklar, ob die Maßnahmen das tiefe Misstrauen der türkischen Verbraucher und Unternehmen gegenüber der Währung lindern würden. Sie mussten mit ansehen, wie der Verfall der Lira ihre Ersparnisse auffraß und die Wirtschaft insgesamt in Aufruhr versetzte. Investoren und Bürger beeilten sich, ihr Geld in Fremdwährungen und Gold umzuschichten.

"Wir bieten unseren Bürgern, die ihre Sorgen über den Anstieg der Wechselkurse loswerden und gleichzeitig ihre Ersparnisse nutzen wollen, eine neue finanzielle Alternative", sagte Erdogan. Das neue Instrument wird aus speziellen "währungsgesicherten" Konten mit einer Mindestlaufzeit von drei Monaten bestehen, so das Finanzministerium. Die Regierung plane, jede Abwertung der Lira zwischen der Eröffnung und der Schließung des Kontos auszugleichen, heißt es in der Erklärung.

Ökonomen und Investoren bezeichneten den Plan als eine riskante Strategie zur Stabilisierung der Währung, bei der staatliche Mittel zur Förderung von Investitionen in die Lira eingesetzt werden sollen. Die Regierung hat auch nicht angegeben, wie sie die neue Politik langfristig finanzieren will, und einige befürchten, dass die Bemühungen eine umfangreiche Kreditaufnahme der Regierung oder ein de facto Gelddrucken durch die Zentralbank erfordern werden.

