In der Pharma-Division von Bayer ist der Blutverdünner Xarelto (Rivaroxaban) das mit Abstand umsatzstärkste Produkt im Portfolio. Das wichtige Medikament darf fortan in zwei weiteren Indikationen in den USA verabreicht werden - die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dafür entsprechend grünes Licht erteilt.Der oral verfügbare Gerinnungshemmer Xarelto kann fortan zur Behandlung von venösen Thromboembolien (VTE) sowie als Prophylaxe von deren Rezidiven bei pädiatrischen Patienten unter 18 Jahren nach mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...