HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 19 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern habe wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die ersten neun Monate des Jahres einen Umsatzrückgang berichtet, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich auch in einem verschlechterten operativen Ergebnis wider./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 11:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 11:54 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0007480204