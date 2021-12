Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Dezember 2021 basteln Markus Stillger und Hans-Jürgen Friedrich noch einmal an ihren Portfolios und nehmen einige Transaktionen vor. Manuela Tränkel lässt ihr Depot hingegen unverändert, was ihr mit einer Gesamt-Rendite von 7,47% zum Jahresabschluss 2021 den dritten Platz im Musterdepot-Spiel einbringt. Hans-Jürgen Friedrich rückt mit einer Gesamtrendite von 8,68% zur Aktualisierungsrunde am 20. Dezember 2021 auf Rang 2 vor und nutzt eine kurzzeitige Kursschwäche der TERRAGON-Anleihe 2019/24 (WKN A2GSWY) Anfang des Monats zum Zukauf. Dafür verabschiedet er sich von Anleihen der Eyemaxx, PCC und Grenke Leasing. Auch Spitzenreiter Markus Stillger (Gesamt-Rendite von 35,68% zum 20. Dezember 2021) wird zum Jahresabschluss noch einmal aktiv und zeigt beim Kauf der Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/22 (WKN A1A0RZ) zu 75% am 3. Dezember den richtigen Riecher. Die Anleihe notiert derweil wieder über 90%. Dafür verabschiedet er sich von seinem Restbestand an Prokon-Anleihen.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 20.12.2021 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Markus Stillger **Verkauf von nominal 5.120 Euro der Prokon-Anleihe (WKN A161ZB) zum Kurs 98,5% (2. Dezember 2021)

*Kauf von nominal 15.000 Euro nominal der 8,50%-Ekosem Agrar-Anleihe (WKN A1A0RZ) zum Kurs von 75% (3. Dezember 2021)

Kauf-/Verkauf-Begründungen:

"Bei Ekosem-Agrar handelt es sich um eine interessante Konstellation. Der Kurs der Anleihe ist stark eingebrochen. Allerdings nicht weil es dem Unternehmen schlecht geht, sondern ganz im Gegenteil: Der Laden läuft so gut, dass er Begehrlichkeiten weckt. Aber auch für Herrn Putin gilt der Grundsatz: 'Wenn ich ein Unternehmen übernehme, ...

