Die Nachfrage nach Batteriemetallen ist in der jüngsten Zeit deutlich angestiegen, insbesondere von Lithium und Kobalt. Hintergrund dieser Entwicklung ist u.a. der zunehmende Trend zur Elektromobilität.

So verwundert es nicht, dass für die Zukunft ein kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage nach Metallen wie Lithium und Kobalt erwartet wird. Nach Ansicht vieler Experten wird die weltweite Nachfrage nach Lithium in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um das 5- bis 10-fache steigen. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stetig steigt, ist zu erwarten, dass auch die Produktion von Batteriemetallen zunehmen wird. Fraglich ist, ob die derzeitigen Produktionskapazitäten ausreichend sind, diese erhöhte Nachfrage - bspw. nach Lithium - zu befriedigen. Da verwundert es auch nicht, dass immer mehr Projekte von Rohstoffunternehmen ins Leben gerufen werden, die sich auf die Beschaffung dieser begehrten Metalle konzentrieren.

Der derzeitige Markt für Batteriemetalle wird auf etwa 11,3 Milliarden Dollar geschätzt. In den nächsten zehn Jahren wird der Markt für Batteriemetalle voraussichtlich 20,5 Mrd. $ betragen, so die Aussage einiger Experten.

Arcadia Mineralien

Arcadia Minerals hat diesen Trend erkannt und konzentriert sich vor allem auf die Exploration von Batteriemetallen wie Lithium, Tantal, Nickel, Kuper und Gold. Das Unternehmen verfügt über mehrere Projekte in Namibia, darunter das Swanson-Tantalit-Projekt, das Kum-Kum-Nickel- und PGE-Projekt, das Karibib-Kupfer- und Goldprojekt und das Bitterwasser-Lithium-Sole- und Lithium-Projekt. Das Führungsteam des Unternehmens verfügt über langjährige Explorations- und Produktionserfahrung. Erst kürzlich vermeldete Arcadia Minerals den Beginn des Bohrprogramms seines Bitterwasser-Lithium-Clay-Projects. Die geplanten 52 Bohrungen und 12 Bohrungen für geostatistische Analysen sollen bereits im Januar 2022 fertiggestellt sein.

Vulcan Energy

Das in Australien und mit einer Niederlassung in Deutschland ansässige Unternehmen Vulcan Energy hat sich auf die Gewinnung von Lithium konzentriert. Das Lithium wird dabei aus dem Tiefengrundwasser in der Oberrheinischen Tiefebene in Deutschland gewonnen. Dabei wird dem Tiefengrundwasser - welches teilweise ohnehin von bestehenden Geothermalanlagen an die Oberfläche gepumpt und zur Wärmegewinnung genutzt wird, das Lithium entzogen und anschließend für die Batterieproduktion aufbereitet. Erst in der vergangenen Woche hat Vulcan Energy ein verbindliches Lithium-Abnahmevereinbarung mit dem Volkswage-Konzern veröffentlicht.

Neo Lithium

Das Ziel von Neo Lithium (ISIN: CA64047A1084) aus Kanada ist es einer der nachhaltigsten Lithiumproduzenten auf dem Markt zu werden. Hierzu will das Unternehmen energieeffiziente Anlagen konzipieren, um den Kohlenstoff-Fußabdruck zu minimieren. Laut Unternehmensangaben ist das 3Q-Projekt in Argentinien eines der besten Lithium-Sole-Projekt weltweit, und zwar sowohl hinsichtlich des Lithium-Gehalts, sowie des Zukunftspotenzials. In der Ende Oktober veröffentlichten Machbarkeitsstudie zum 3Q-Projekt kommen Experten auf ein Net Present Value (NPV) von 1,129 Mrd. €, einen IRR von 39,5% und einer Lebensdauer der Mine von 50 Jahren.

Es existieren eine ganze Reihe von weiteren interessanten Unternehmen rund um das Thema Batteriemetalle. Wie bspw. Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013), ein Unternehmen aus North Carolina mit rund 5.400 Mitarbeitern und führenden Positionen bei Lithium, Brom- und Raffinationskatalysatoren. Allkem (früher Orocobre Limited; ISIN: AU0000193666) dessen Portfolio ein Lithium-Sole- und Borax-Betriebe in Argentinien, ein Hartgestein-Lithium-Betrieb in Australien und ein Lithiumhydroxid-Umwandlungsanlage in Japan umfasst.

