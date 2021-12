"100 Prozent nachhaltiger Strom und erneuerbare Energien für Ihr Zuhause!" - mit diesem Slogan warb die Neckermann Strom AG deutschlandweit um Kunden: Der vielfach ausgezeichnete Anbieter von Ökostrom und Gas versorgte zuletzt mehr als 13.000 Haushalte und Unternehmen. Am Freitag letzter Woche meldete der Energiehändler Insolvenz an. Damit gewinnt die Pleitewelle in der Branche vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...