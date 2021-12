Es erinnert an die Vorbereitungen für einen heraufziehenden Orkan. Doch diesmal geht es um ein Virus, um die Omikron-Variante. Schon in wenigen Tagen dürfte sich die Infektionskrankheit auch in Deutschland ausbreiten. Fraport und Lufthansa rüsten sich für den "Angriff". Die beiden Aktien gehören am Dienstag zu den Gewinnern im MDAX. Der Frankfurter Flughafen sieht sich gerüstet für die kommende starke Corona-Welle. Man habe zahlreiche Maßnahmen getroffen, um den Betrieb des größten deutschen Flughafens ...

