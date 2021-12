MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zur Rose von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 450 auf 300 Franken gesenkt. Mit der verzögerten Einführung des verpflichtenden elektronischen Rezepts in Deutschland seien erhebliche Unsicherheiten verbunden, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So richtig in Schwung werde das E-Rezept wohl erst 2023 kommen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 17:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

