BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ausdrücklich davor gewarnt, bei der Drittimpfung auf einen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff zu warten. "Die Booster-Impfung hilft jetzt sofort", betonte Scholz am Dienstag nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern in Berlin. Der Schutz vor einer Infektion steige für zweifach Geimpfte mit der Auffrischungsimpfung in kürzester Zeit.

Darüber hinaus will Scholz auch im Fall einer günstigen Pandemie-Entwicklung am Vorhaben einer allgemeinen Impfpflicht festhalten. "Ich bin nicht der Meinung, dass wir davon Abstand nehmen sollten", sagte der Kanzler und bezeichnete eine Pflichtimpfung gegen Covid-19 als dringend erforderlich. "Wir wissen, dass wir eine hohe Impfquote brauchen."