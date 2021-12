DJ Verdi ruft Bodenpersonal am Flughaften Frankfurt zu Streik auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Passagier- und Gepäckabfertigung am Frankfurter Flughafen zu einem Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Der Aufruf richtet sich an rund 600 Mitarbeiter des Bodenverkehrsdienstleisters Wisag, der ca. zirka 15 Prozent des Flugverkehrs abfertigt, wie Verdi mitteilte. Es sei mit Beeinträchtigungen bei der Abfertigung von Gepäck und Passagieren zu rechnen.

Grund für den Warnstreik, der ab 4.30 Uhr beginnt und bis kurz vor Mitternacht dauern soll, sind festgefahrene Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen. Die Mitarbeiter arbeiteten "am Anschlag". "Der Luftverkehr erlebt seit Monaten wieder Höhenflüge. Nachdem die Wisag in der Vorweihnachtszeit 2020 fast ein Drittel der Belegschaft entlassen hat, müssen auch immer weniger Beschäftigte die Arbeit bei der Wisag schultern", teilte die Gewerkschaft mit. Nach sechs Verhandlungsrunden und einem ersten Streiktag sei keinerlei Annäherung zu verzeichnen.

December 21, 2021

