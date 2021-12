Was für ein wilder Ritt! Wir biegen in die Zielgerade dieses so turbulenten Jahres 2021 ein. Höchststände an den Börsen und unglaubliche Gewinne mit Meme-Aktien wie GameStop oder Impfstoffüberfliegern wie BioNTech wechselten sich mit den Sorgen um eine stetig steigende Geldentwertung oder neue Corona-Varianten ab. Wie viel geht noch bei DAX, Dow Jones und Co? Gibt es für 2022 noch lukrative Chancen - und wenn ja, wo?DER AKTIONÄR nutzt die stille Zeit des Jahres, um in dieser Doppelausgabe auf ein ...

